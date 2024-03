StrettoWeb

L’associazione culturale Melany Art l’Oasi Creativa presenta la prima edizione di “Pellaro in Fiore, l’Ulivo della Speranza”, iniziativa che si svolgerà il 7 marzo 2024 ore 10:30 presso i locali scolastici dell’IC Cassiodoro Don Bosco, via Nazionale trav. G Pellaro RC, plesso Don Bosco. E’ questo l’annuncio che il presidente dell’associazione, la signora Pavone Teresa, comunica, con un breve comunicato stampa, alla collettività. “La primavera è ormai alle porte e come ogni anno la natura si risveglia donandoci un’esplosione di profumi e colori, così l’iniziativa è volta alla riflessione e condivisione per la comunità. E’ in quest’ottica che nasce il nuovo progetto Melany “Pellaro in Fiore, L’Ulivo della Speranza”.

L’associazione vuole lanciare il messaggio “Pellaro vuole Rifiorire”, voglia di risvegliarsi e rigenerarsi a livello locale, senso di appartenenza e civico, cura e speranza nel futuro che parta dal territorio e per il territorio, attraverso le famiglie e la scuola, tutti insieme per vivere un momento che vuole essere simbolo di gioia e serenità, ricco di speranza per il futuro.

Gli allievi dell’Istituto scolastico parteciperanno al progetto con tema sociale dal titolo “Bisognerebbe imparare dagli ulivi a lasciarsi modellare dal vento senza perdere il proprio carattere”. Gli studenti si cimenteranno in uno Spazio Creativo con spunti di riflessione e considerazioni, poesie originali e non, ricerche sul bene prezioso rappresentato dall’ulivo e sulla sua natura di pianta SempreVerde, intesa come metafora per essere sempre fiduciosi e speranzosi nel futuro che ci circonda nonostante tutto e tutti, e tanto, tanto altro.

Per l’occasione l’associazione ideatrice dell’iniziativa donerà all’IC Cassiodoro Don Bosco, come segno di Pace e Speranza per un futuro costellato di sensibilità e amore, degli alberelli d’ulivo, uno per ogni plesso scolastico che andranno a valorizzare gli spazi verdi di riferimento, e agli alunni, impegnati nell’iniziativa stessa, verranno distribuiti dei vasetti contenenti semi di piantine fiorite, cosicché “Pellaro in Fiore” possa diventare, in ogni aiuola, portone o balcone privato e casalingo, segno che rafforzi il senso di cittadinanza del paese. Tutta la comunità è invitata, partecipate numerosi, vi aspettiamo.

