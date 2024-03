Paura in Padova-Catania, guerriglia urbana: tifosi invadono il campo, partita sospesa

StrettoWeb

La gara d’andata della finale di Coppa Italia Serie C si è conclusa in favore del Padova, che ha battuto per 2-1 il Catania all’Euganeo. Al ritorno al Massimino verrà decretata la vincitrice del torneo. Gara già indirizzata alla mezz’ora, con le reti di Palombi e Crisetig nel giro di dieci minuti. Al 77′, Monaco accorcia le distanze, per il 2-1 finale. Al 94′, espulso Welbeck.

La partita è stata contraddistinta da scene non bellissime, quelle di guerriglia urbana sugli spalti. Alcuni tifosi etnei hanno infatti sfondato il cancello del proprio settore per fare irruzione in quello avversario, poi si è verificata anche un’invasione di campo. Immediato l’intervento della Polizia, che ha riportato la calma, ma la sfida è stata sospesa per 15 minuti, prima di riprendere e arrivare al triplice fischio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.