Pasquetta 2024, buon Lunedì dell’Angelo: le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp

Il Lunedì dell’Angelo è il giorno successivo alla Pasqua: è chiamato così perché in questo giorno si ricorda l’incontro dell’Angelo con le donne giunte al Sepolcro. Il Vangelo racconta che Maria di Magdala e Salòme si recarono al sepolcro, dove Gesù era stato sepolto, con dell’olio aromatico per imbalsamare il corpo di Gesù. In realtà vi trovarono il masso che chiudeva la tomba letteralmente spostato.

Pasquetta 2022, buon lunedì dell’Angelo, in basso varie frasi da condividere su Facebook e WhatsApp per augurare una serena e felice Pasquetta.

La pace delle feste pasquali possa essere un fiore che fiorisce rigoglioso nel tuo cuore!

Finalmente un Lunedì di cui non possiamo lamentarci. Buona Pasquetta!

Ti auguro di trascorrere tanti bei momenti da condividere con le persone a cui vuoi bene! Buona Pasquetta!

Dolce profumo di primavera, di nuova vita. Nell’aria un vento d’amore, che farà sbocciare nuova speranza nei cuori. Buona Pasquetta!

Pace e serenità, un abbraccio di gioia a te ed i tuoi familiari. Buona Pasquetta!

Con l’augurio che la gioia della speranza esaudita sia presente anche negli altri giorni dell’anno, buona Pasquetta e auguri a tutti.

Buona Pasquetta a tutti quelli che trovano sempre il pelo nell’uovo!

La prima cosa che gli apostoli chiesero a Gesù appena risorto fu “Che fai a Pasquetta”?

Felice Pasquetta. Spero vivamente che questa festività rinnovi la fiducia, la gioia e la speranza

Buona Pasquetta! Molti avrebbero voluto concedersi la canonica gita fuori porta, ma hanno mangiato così tanto che non ci passano.

La Chiesa deve lavorare sul marketing. Steve non l’avrebbe mai chiamata Pasquetta ma “la nuovissima Pasqua S”.

La vita è come una sorpresa dell’uovo di Pasqua: ti aspetti una serie di meraviglie e ti arrivano solo portachiavi. Buona Pasquetta!

Che queste festività pasquali possano essere esempio da raccogliere, affinché ogni giorno nei nostri cuori ci sia la rinascita di pace e speranza!

Siamo tutti il “Cosa fai a Pasquetta?” di qualcuno.

Guardatela da questa prospettiva: la cioccolata risolve il problema delle gonne e i pantaloni troppo larghi. Buona Pasquetta!

Buona Pasquetta a te, che sei un raggio di sole!

Un anno è composto da quattro stagioni:

-Cosa fai a Pasqua?

-Cosa fai a Ferragosto?

-Cosa fai ad Halloween?

-Cosa fai a Capodanno?

-Cosa fai a Pasqua? -Cosa fai a Ferragosto? -Cosa fai ad Halloween? -Cosa fai a Capodanno? Vedo che siete molto felici, vi siete già pesati?? Buona Pasquetta!

La Pasqua non cade mai lo stesso giorno dell’anno per essere certi che a Pasquetta piova.

Possiamo dire che questo è il lunedì più domenica dell’anno. Buona Pasquetta!

Pasqua con i tuoi, Pasquetta con K-way.

Chissà se è nato prima l’uovo di Pasqua o “Ma allora che si fa a Pasquetta?”.

Il giorno dopo Pasquetta lo riconosci subito: sei stanco, devi andare a lavorare, e fuori c’è lo stesso sole che vedresti su Mercurio.

Dopo il pranzo di Pasqua e il mega picnic di Pasquetta, mi sento come la pietra del sepolcro: rotolo.

Forti perturbazioni nel primo pomeriggio. Piove cibo. Buona Pasquetta!

Peggio di quelli che ti chiedono cosa fai a Pasquetta ci sono solo quelli che ti chiedono cosa fai il “Lunedì dell’Angelo”.

Ogni volta che pronunciate “Pasqua” o “Pasquetta” la temperatura scende di un grado.

Dopo Sabato Santo c’è Pasqua, dopo Pasqua c’è Pasquetta, dopo Pasquetta c’è il Maalox Plus.

