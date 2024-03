Pasqua: celebrato a Messina il Precetto Pasquale Interforze | FOTO

StrettoWeb

Le celebrazioni del Precetto Pasquale Interforze, organizzate dalla Brigata Aosta, si sono tenute presso la Basilica Cattedrale della Città dello Stretto, alla presenza delle massime autorità militari e istituzionali locali, tra cui il prefetto della città Cosima Di Stani. L’arcivescovo Metropolita di Messina Lipari Santa Lucia del Mela, Monsignor Giovanni Accolla, affiancato dai cappellani militari di Messina, durante l’omelia ha rimarcato il continuo impegno e la dedizione degli uomini e delle donne in uniforme per la sicurezza e la salvaguardia della collettività.

Il generale di corpo d’armata Giovanni Truglio, comandante interregionale dei Carabinieri, ha ringraziato Monsignor Accolla per le preziose parole rivolte al personale e alle loro famiglie, durante il precetto pasquale, in preparazione alla Santa Pasqua, rimarcando come la salvaguardia della Patria e la difesa dei valori della nostra comunità continuino ad essere nel quotidiano la guida di tutto il personale in divisa con l’etica di mettere sempre al centro dell’operato le persone e le comunità che sono poste alla tutela delle forze armate.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.