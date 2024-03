Parcheggi d’interscambio a Messina, la proposta di Fratelli d’Italia: “Pass per i residenti”

StrettoWeb

Conferenza stampa di Fratelli d’Italia sulla problematica dei parcheggi a Messina. Il capogruppo del partito di Meloni, il consigliere Libero Gioveni, ha lanciato un appello all’amministrazione comunale: “pensare ai dei pass per i residenti consentirebbe di parcheggiare gratuitamente all’interno delle aree di interscambio e nelle zone limitrofe”.

Il consigliere Dario Carbone, ha sottolineato: “vogliamo capire come saranno gestiti questi parcheggi di interscambio e come saranno coinvolti Consiglio comunale e Municipalità. Bisogna ascoltare le esigenze dei cittadini e dei residenti, normale che il parcheggio Palmara non sia come San Licandro o Zaera Sud”.

