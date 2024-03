Palmi, autovelox preso a pistolettate. Il sindaco: “gesto criminale, non ci arrendiamo” | INTERVISTA

StrettoWeb

Qualche notte fa è stato vandalizzato con ben 30 colpi di pistola, l’autovelox installato dal Comune di Palmi in località San Filippo, lungo la Strada provinciale che collega le città di Palmi e Gioia Tauro. Il sindaco Giuseppe Ranuccio, ai microfoni di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, ha affermato: “gesto inqualificabile, è difficile trovare le parole per descrivere questo atto criminale. Palmi si è sempre contraddistinta per ben altre cose”.

“Questo gesto non fermerà il progetto già annunciato sulla sicurezza stradale, con importanti interventi sulla viabilità. Nei prossimi giorni sarà attivo l’autovelox in contrada San Leonardo. In un eventuale processo il comune si costituirà parte civile”, conclude Ranuccio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.