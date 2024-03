Palmi, al Cineteatro Sciarrone due serata con “I Promessi Sposi”

StrettoWeb

Sì è conclusa ieri 22 Marzo al Cineteatro Sciarrone “I Promessi Sposi” , parodia scritta da Damiano Tripodi ed interpretata Magistralmente dalla Compagnia Teatro Instabile Palmese e Compagnia dei Mastroni.

Due serate Soldaut, il Fondatore della Compagnia dei Mastroni Antonio Gelardi soddisfatto dell’evento annuncia “a sorpresa una terza serata dopo Pasqua, per accontentare chi è rimasto fuori e non ha potuto assistere allo spettacolo, ed aggiunge: questo vuole essere un esempio di sinergia tra due compagnie con un ritrovato accordo ed un fine solidaristico perché l’intero incasso verrà trasformato in buoni pasto da distribuire ai cittadini bisognosi Palmensi”.

In più sottolinea: “ho voluto sul Palcoscenico del Cineteatro l’associazione ChrIsmA odv che da anni si occupa di solidarietà chiedendo di esporre al presidente Giovanni Palermo il Progetto “CostruiAMO insieme il suo Sorriso”. Lo stesso Palermo ringrazia ribadendo “il concetto della solidarietà, chiave di svolta per molte famiglie, ed aggiunge: questo è un esempio da seguire in questo momento così difficile della nostra economia , ciò è suggerito da chi quotidianamente lavora e dedica la loro passione alla Cultura Arte e Spettacolo. Due ore circa in un Cineteatro stracolmo dove tra battiti di mani e risate la serata è scivolata via, ed alla fine ci si accorge che è bello ritrovare un pò di felicità ma nello stesso tempo aver aiutato il prossimo”.

