Pallavolo, Sicily Beach Volley School sconfitta in trasferta a Palermo

Poteva essere un’occasione per la Sicily F.lli Anastasi in casa della Re Borbone Palermo che veniva da quattro sconfitte consecutive, ma i ragazzi di coach Santacaterina hanno lasciato spazio ai locali dovendo inseguire per tutta la partita. Nella 19ª giornata del girone I di Serie B solo nel terzo set i tirrenici hanno fatto partita alla pari mettendo pressione ai locali e cedendo con uno scarto minimo. Trend positivo e di crescita a guardare i punti con la Sicily F.lli Anastasi che nel secondo parziale ne conquista più che nel primo e nel terzo migliora il bottino del secondo.

Assenti al PalaOreto per squalifica Marco Alaimo e Anthony Cucca rimasto a casa con la febbre, coach Tino Santacaterina ha dovuto mischiare un po’ le carte. Giorgio Sulfaro e Amagliani sulla diagonale palleggiatore-opposto, in posto quattro Mazza e Bartolomeo, Ciaramita e Rizzo centrali con Alberto Alaimo libero. A partita in corso staffetta in regia tra Sulfaro e capitan Giliberto, spazio anche per Morisciano che viene schierato sia nel ruolo di schiacciatore che di opposto per provare a variare le opzioni d’attacco. I locali di coach Ferro si schierano con Galia al palleggio e Gruessner opposto, schiacciatori Simanella e Lombardo, Opoku e Raneli centrali con libero De Santis.

Re Borbone Palermo – Sicily F.lli Anastasi 3-0

Subito a inseguire un break la Sicily F.lli Anastasi che sotto 5-3 vede il divario con i padroni di casa crescere. Non riesce a entrare in partita la formazione ospite che dal 9-5 subisce un ulteriore allungo dei locali che si portano sul +7, 16-9, e coach Santacaterina è costretto al time out. Al rientro reagiscono i tirrenici che si riportano sul 20-15, ma nel finale nuovo allungo, stavolta decisivo, dei palermitani che conquistano le palle set sul 24-17. La prima sfuma ma la seconda è convertita da Opoku.

Nel secondo altro brutto inizio per la Sicily F.lli Anastasi con Palermo che scappa immediatamente 3-0. Reazione di Giliberto e compagni fino al 5-4, ma lo sforzo viene pagato immediatamente con Palermo che rimette distanza e sale 8-4. A questo punto Lombardo col suo servizio in salto mette ulteriore pressione e la forbice si allarga sull’11-5. Accenno di reazione degli ospiti ma coach Ferro non vuole rischiare e spende il suo time out interrompendo il buon momento degli avversari. Al rientro comunque la Sicily conferma un break di 0-4 e torna sotto solo di tre punti. Allungano ancora i locali e sul 17-12 quando la partita sta scappando via tocca a coach Santacaterina interrompere il momento positivo dei padroni di casa. Al rientro però scappano via definitivamente i palermitani sul 20-13. La Sicily F.lli Anastasi ha ancora la forza di tentare il rientro e con un contro parziale importante si riporta sotto 23-21. Poco dopo però Re Borbone chiude il parziale 25-22.

Il terzo inizia finalmente con i tirrenici in vantaggio seppur di un solo punto, ma la partita si gioca punto a punto fino al 9-9. In questo momento Palermo trova un break di 3-0 e sul 12-9 immediato time out della panchina ospite. I locali allungano fino al 20-16, poi reazione di Giliberto e compagni che trovano tre punti consecutivi, prova a spezzare loro il ritmo coach Ferro col time out, ma al rientro Mazza da seconda linea fa 20 pari. Poco dopo Amagliani firma il 21-22, ma Palermo non molla e chiamata alla lotta risponde presente e si procura i match point sul 24-22. Il primo è annullato da Amagliani, ma sul secondo l’attacco di Gruessner è vincente.

Tabellino

Parziali 25-18, 25-22, 25-23.

Durata: 22’, 24’, 29’.

Arbitri: Federico Adamo & Sofia Gagliano.

Sicily Bvs F.lli Anastasi: Sulfaro 1, Morisciano 2, Alaimo A. 0, Amagliani 19, Rizzo 3, Mazza 8, Ciaramita 9, Bartolomeo 0, Giliberto 1.

Allenatore: Tino Santacaterina.

Re Borbone Palermo: Galia, De Santis, Donato, Ferro, Gruessner, Raneli, Simanella, Lombardo, Giordano, Opoku.

Allenatore: Nicola Ferro. Assistente: Valentino Renda.

