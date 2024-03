Pallanuoto, perde in casa Olio di Calabria. Domenica altra partita a Messina

StrettoWeb

Perde il primo dei due appuntamenti sportivi la Olio Igp di Calabria per il campionato maschile di pallanuoto in serie C. 13-14 il risultato finale, con parziali 3-6, 3-3, 1-3 e 6-2. A Cosenza, nella piscina comunale, si impone la Triscelon Etna. La squadra allenata da mister Gianmarco Manna ha peccato di alcune ingenuità, frutto anche della giovane età degli atleti. Domani, domenica, altra gara e altra possibilità di ripresa. Si gioca a Messina per il recupero della terza giornata di andata. Impegno difficile.

“Perdiamo un’altra partita, evidentemente qualcosa non va fino alla fine”, il commento dell’allenatore. “Commettiamo ingenuità che ci costano care; ad ogni modo, sebbene con poca esperienza, sono partite che aiutano i ragazzi nel percorso di crescita auspicato. Complimenti agli avversari, il campionato è lungo e nulla appare compromesso. Cercheremo di arrivare più in alto possibile”.

