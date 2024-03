Pallanuoto femminile, Serie A1: mercoledì l’anticipo tra Cosenza e Trieste

StrettoWeb

È stata anticipata a mercoledì 6 marzo la sfida tra Olio Igp di Calabria e Trieste valevole per il massimo campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile. Alle ore 14, nella piscina comunale di Cosenza, si attende tanto pubblico per una partita molto attesa da tifosi e addetti ai lavori. L’anticipo è dovuto all’impegno di Trieste nelle coppe europee che si giocano sabato. Il match può essere seguito anche sui canali social di Aqa. Arbitreranno l’incontro Massimo Calabrò e Antonio Guarracino.

Ad introdurre la partita invece è Carola Sesti: “L’anticipo col Trieste sappiamo essere una partita difficile, visto come siamo andate in difficoltà alla partita di andata. Non ci aspettiamo di raccogliere i tre punti con facilità, ma cercare di riprenderci sicuramente dopo la prestazione offerta a Padova”, afferma la Sesti. “Troppo disattende e non coese, proprio come non ci chiede di essere il nostro mister Fasanella. Quindi l’obiettivo è sicuramente migliorarci e di offrire il massimo della nostra prestazione davanti il pubblico di casa”.

