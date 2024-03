Palermo: trovato in fin di vita un gatto sparato e picchiato

StrettoWeb

Ancora violenze gravi su un gatto. Il fatto è accaduto a San Giuseppe Jato in provincia di Palermo, dove un gatto in pessime condizioni è stato salvato da un gruppo di volontari e portato in una clinica del capoluuogo dove lotta tra la vita e la morte. Non è chiara la dinamica del fatti. Secondo alcune ricostruzioni il gatto sarebbe stato bastonato, secondo altre testimonianze investito da un’auto forse dopo il pestaggio. Rsta il fatto che una volta portato in clinica e sottoposto a radiografie il gatto che viene chiamato Carota sono stati trovati anche dei palllini nel corpo probabilmente sparati contro di lui da mano ignota con una una pistola.

L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA ha deciso di vederci chiaro e presenterà nei prossimi giorni un esposto alla procura di Palermo chiedendo di ricostruire quanto accaduto al povero gatto che nel frattempo è ricoverato e lotta tra la vita e la morte. e che comunque ha perso un occhio.

