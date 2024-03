Palermo: morto il gatto brutalmente sparato e picchiato

StrettoWeb

Purtroppo non ce l’ha fatta Carota il gatto ritrovato nei giorni scorsi a San Giuseppe Jato in condizioni gravissime il quale era stato picchiato ed al quale da una lastra erano stati rintracciati delle tracce di proiettili. Carota, questo il nome che le volontarie avevano dato a questo micio non ce l’ha fatta ed è morto presso la clinica Primavera di Palermo dove era ricoverato questa mattina.

L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA ha inviato questa mattina alla procura di Palermo un esposto per chiedere di individuare il colpevole di questi maltrattamenti e per chiedere di verificare le inadempienze rispetto agli obbligi previsti dalla legge 281791 del sindaco di San Giuseppe Jato responsabile anche in solido dei randagi circolanti nel suo territorio proprio in base a quella legge.

