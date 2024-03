Palermo: 6 e 7 aprile apertura straordinaria Casa Museo Raffaello Pirano

StrettoWeb

Sarà dedicata alle “Memorie in viaggio” la nuova edizione delle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri, in programma per sabato 6 e domenica 7 aprile 2024. A rappresentare il capoluogo siciliano, Casa Museo Raffaello Piraino che, per la prima volta dalla sua costituzione ,aprirà sue porte per un “viaggio” straordinario nel tempo e nella storia.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, anche quest’anno ha ricevuto il patrocinio di Icom Italia e del Ministero della Cultura.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.