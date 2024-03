Ospedale della Sibaritide, Occhiuto ha individuato le risorse: ripartono i lavori

StrettoWeb

“Apprendiamo dalla stampa dell’esistenza di un movimento che si chiama Corigliano-Rossano Pulita, anche perché in questi cinque anni dell’esistenza di questo movimento non se n’è accorto praticamente nessuno”. Si apre così la nota del Coordinamento Forza Italia Corigliano-Rossano. “Leggendo il comunicato odierno di questo movimento non possiamo non notare i tratti distintivi della disperazione di chi sa che il capolinea politico è molto vicino”.

“Lo sconforto degli stasiani sarà anche aumentato in corso d’opera poiché proprio oggi il Presidente della Giunta Regionale e Commissario ad Acta Roberto Occhiuto ha firmato il DCA che individua le risorse necessarie alla ripresa dei lavori dell’Ospedale della Sibaritide“.

“Dunque il cantiere di Insiti, nonostante il tifo contrario di questa maggioranza di governo cittadino che ha sempre sperato di veder fallire il progetto ignorando i bisogni della cittadinanza e pensando semplicemente al proprio tornaconto personale, riaprirà fra qualche settimana per essere completato entro i 24 mesi previsti. E nei prossimi giorni ci saranno altre sorprese, proprio sul tema della sanità, perché questa governance regionale di cui Forza Italia è parte determinante in soli due anni e mezzo ha deciso di mettersi in gioco e cercare di risolvere i disastri lasciati da più di un decennio di commissariamento e dal malgoverno di quelle forze politiche che oggi sostengono Stasi”.

“Forza Italia è scesa in campo in queste elezioni amministrative a sostegno di Pasqualina Straface, che dopo aver lavorato egregiamente in Consiglio Regionale e in Commissione Sanità ha scelto di guidare in prima persona il cambiamento di cui Corigliano-Rossano ha bisogno per uscire dalla paralisi politico-amministrativa degli ultimi cinque anni. L’entusiamo popolare che ha accompagnato la candidatura della Straface ci fa capire giorno dopo giorno che c’è bisogno di una guida autorevole e politica, dopo il nulla movimentista, e stiamo lavorando per dare alla città il cambio di rotta di cui c’è assolutamente bisogno”.

