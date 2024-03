Ospedale della Sibaritide, nessun futuro? Cantieri fermi e fondi bloccati

StrettoWeb

“La notizia del blocco dei fondi individuati dal Commissario ad Acta della Sanità per coprire i costi dell’Ospedale della Sibaritide è inquietante. Per intanto conferma ciò che sostengo da anni, soprattutto in risposta a sterili polemiche locali su opere secondarie: la vera difficoltà del nuovo ospedale è l’obsolescenza della procedura, che implica l’inadeguatezza dei fondi e degli strumenti amministrativi”. È quanto dichiara Flavio Stasi, primo cittadino di Corigliano-Rossano.

“Partendo da questo presupposto, se è vero che il Ministero ha bloccato i fondi per “preservare gli equilibri di bilancio delle ASP”, ovvero per coprire eventuali disavanzi dei bilanci 2022, si tratta a mio avviso di una scelta miope e tecnocratica. Ritardare la ripresa dei lavori dell’ospedale, infatti, significa ritardare la realizzazione di un’opera che dovrebbe contribuire a risanare i bilanci dell’Azienda Sanitaria, erogando più sanità e (si spera) di miglior qualità grazie a nuove strutture ed attrezzature”.

“Del resto negli anni passati, a Roma ed a Catanzaro, qualcuno pensò persino che chiudere metà degli ospedali della Calabria potesse rappresentare la soluzione ai problemi della sanità ed implicare un taglio agli sprechi. Tutti sappiamo che furono tagliati esclusivamente i servizi ed aumentati proporzionalmente gli sprechi. Sull’Ospedale della Sibaritide ora è il momento di essere concreti. Il cantiere è fermo da troppo tempo e su questo tema l’Amministrazione Comunale è disponibile a qualsiasi azione istituzionale finalizzata alla ripresa del cantiere”.

“Cogliendo anche l’appello del Comitato Civico per la Salute – conclude Stasi -, è opportuno che l’Azienda Sanitaria inizi a pianificare anche il futuro utilizzo delle strutture del Compagna e del Giannettasio al fine di migliorare i servizi alla nostra comunità, che da troppo tempo paga – sulla pelle di ogni famiglia ed anche del personale sanitario – il prezzo di una pianificazione sanitaria iniqua e sterile”.

