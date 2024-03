Ospedale della Sibaritide, è emergenza fondi: “ripartenza in tempi brevi”

StrettoWeb

“Sull’Ospedale della Sibaritide si continua a lavorare per la ripartenza in tempi brevi dei lavori e sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario. Nella prossima seduta la Giunta Regionale con propria delibera provvederà all’iscrizione a bilancio delle risorse individuate, composte in parte da fondi regionali e in parte da fondi nazionali, e il loro utilizzo per la copertura del quadro economico dell’Ospedale della Sibaritide. Al tempo stesso sono state aperte le necessarie interlocuzioni con i Ministeri competenti”.

“L’impegno del Presidente Occhiuto e di tutta la governance regionale prosegue verso il raggiungimento dell’obiettivo di dotare l’arco jonico cosentino di un nuovo ospedale d’avanguardia che possa garantire servizi adeguati ad un bacino d’utenza di circa 200mila persone. La salute è un diritto fondamentale, e stiamo mettendo in campo tutte le risorse possibili per garantirlo ai cittadini calabresi”. Così in una nota l’On. Pasqualina Straface Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative.

