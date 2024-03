L’oro verde di Calabria protagonista alla fiera “Olio Capitale 2024”

StrettoWeb

Anche l’oro verde calabrese, eccellenza nel campo, è presente alla principale fiera italiana dedicata all’extravergine di oliva: “Olio Capitale”, dall’8 al 10 marzo a Trieste, ospiterà produttori di olio provenienti da tutte le regioni olivicole italiane e dall’estero. La Calabria parte lanciatissima e raccoglie consensi per la prima giornata dell’exhibition ormai arrivata alla 16esima edizione.

“Giornata inaugurale per l’edizione 2024 di Olio Capitale nel principale appuntamento italiano dedicato all’extravergine di oliva. Il Consorzio Olio di Calabria Igp è presente nello stand di Regione Calabria per presentare le qualità dell’olio regionale. L’Olio di Calabria Igp diventa quindi garanzia: è calabrese in ogni goccia!”. L’iniziativa è finanziata dal FEASR – PSR Calabria 2014/20220 Misura 3 – Intervento 3.2.1. – Sotto Intervento C.

