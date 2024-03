Orchestra di fiati: plauso del Presidente del Conservatorio Cettina Nicolosi

StrettoWeb

Nella cornice solenne della Scuola Allievi Carabinieri, una melodia di speranza e talento ha risuonato nell’aria, mentre giovani musicisti si sono riuniti per celebrare l’Unità Nazionale. La scintillante nota di questa celebrazione è stata la nascente Orchestra di Fiati, composta da giovani talenti del Conservatorio Cilea, affiancati dai loro maestri e diretti dal maestro Antonino Manuli.

Il Presidente del Conservatorio ha elogiato non solo l’impeccabile tecnica e la passione dei giovani musicisti, ma anche il loro impegno nel promuovere l’unità e la fratellanza attraverso la musica. “In un momento in cui il tessuto sociale è talvolta frastagliato dalle divisioni, è un segno di speranza vedere questi giovani unirsi in armonia per celebrare ciò che ci rende tutti italiani“, ha dichiarato il Presidente.

Accanto ai giovani talenti, i loro maestri hanno svolto un ruolo fondamentale nel plasmare e guidare l’orchestra verso l’eccellenza musicale. Con anni di esperienza e dedizione alla loro arte, i maestri hanno trasmesso non solo conoscenze tecniche, ma anche un profondo senso di responsabilità e orgoglio nell’esprimere la propria identità attraverso la musica.

L’evento ha visto la partecipazione di giovani allievi carabinieri provenienti da tutte le regioni italiane, ognuno portatore di una propria storia e tradizione. La presenza dei futuri difensori dell’ordine pubblico ha aggiunto un ulteriore significato a questa giornata, sottolineando l’importanza della cooperazione e della solidarietà per il bene comune.

Alla fine della performance, mentre gli ultimi accordi svanivano nell’aria, il Presidente del Conservatorio ha salutato i giovani musicisti, lodandoli per il loro contributo alla promozione dei valori fondamentali che tengono unita l’Italia. In un momento in cui la musica è diventata un linguaggio universale di pace e comprensione, la nascita di questa Orchestra di Fiati rappresenta una luce di speranza e ispirazione per le generazioni future.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.