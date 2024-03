Operazione Hermano: scarcerato Rocco Camillò, in carcere dal 2022

StrettoWeb

Il Tribunale Collegiale di Palmi, in accoglimento dell’istanza presentata dagli avvocati Sabina Ienco e Luigi Luppino, ha concesso a Rocco Camillò, 45 anni di San Giorgio Morgeto, gli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica. L’uomo si trovava recluso presso la Casa circondariale di Palmi dal 28 giugno 2022 poiché imputato per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti con il ruolo di organizzatore.

L’operazione antidroga “Hermano” ha portato in carcere 19 persone. Al centro dell’inchiesta ci sono diversi soggetti residenti nella Piana di Gioia Tauro. Il blitz ha interessato anche le province di Milano, Parma, Verona e Vicenza. Gli indagati sono accusati di aver fatto parte di un’articolata organizzazione criminale, capace di gestire un fiorente traffico di sostanze stupefacenti. Stando alle risultanze investigative dei carabinieri, la droga veniva acquistata in Sudamerica e, passando attraverso il canale spagnolo, arrivava poi in Italia dove veniva rivenduta in diverse città settentrionali.

