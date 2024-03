L’onorevole Brambilla e l’appello per salvare gli agnelli e i capretti a Pasqua

StrettoWeb

Le guardie zoofile di tutto il Paese manifestano per l’approvazione della pdl Brambilla sui reati contro gli animali, un appello per salvare la vita di agnelli e capretti “a rischio” per le festività pasquali, i cani perfettamente educati di Rock and dog Obedience. Argomenti e storie che, come sempre, allieteranno la domenica mattina a tutti i telespettatori di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla. Da questa domenica, 24 marzo, il programma più animalista della tv italiana sarà in onda non più alle 10.25 bensì alle 10.05 su Rete4, in replica la domenica alle 16.30 su La5 e il martedì in seconda serata sempre su Rete4.

Pasqua si avvicina e si accende l’impegno animalista contro la tradizione, da superare del tutto, del consumo di carne d’agnello o di capretto. Uno sguardo al Parlamento, dov’è in discussione la proposta di legge che inasprisce le pene per chi uccide o maltratta gli animali: le guardie zoofile hanno organizzato un presidio a Roma per sostenerla. I cani di Rock Dog obedience fanno attività di agility, danno spettacolo con la loro disciplina. Marley, invece, è un “super cane”: nato cieco fa un sacco di cose, salta i fossi, gioca a pallone ed è diventato una star dei social. Conosciamo Peppa, la cagnolina stellare della mamma di Valeria Marini. Nel Cras Stella del Nord il viavai degli animali selvatici salvati e tornati nel bosco è continuo.

Poi ci sono le adozioni. I cani, tantissimi. Tago, bellissimo pointer, Camilla setter dalle orecchie lunghe e pelose. Rocky, segni particolari elegantissimo. Axel, un tesorone. C’è il gatto Titino, tre anni, che cerca casa e amore. C’è Bela, una pecora coraggiosa, pronta a dare molto amore e ci sono due caprettine tibetane tutte da coccolare. Per l’adozione live, la gattina Biscuit, con una disabilità, incontrerà la sua nuova famiglia. Maria Luisa cerca Gigi. Il suo Jack Russel che si è smarrito a Santa Lucia Val di Sotto, in provincia di Sondrio. Speedy, il cagnolino avatar della trasmissione, parlerà dei “supereroi dell’acqua salata”: gli squali, minacciati d’estinzione.

“Dalla parte degli animali”, attraverso la televisione, arriva nelle case di tutti gli italiani per promuovere le adozioni, combattere la vergognosa piaga del randagismo e diffondere la cultura del possesso responsabile. Protagonisti del programma sono gli animali che vivono nei rifugi. Grazie alla vetrina televisiva, cani, gatti, e tanti altri animali, riescono a trovare il calore di una casa, l’amore di una famiglia e, in poche parole, il posto che meritano. È una trasmissione a cura di Carlo Gorla, per la regia di Fabio Villoresi, realizzata in collaborazione con la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA).

