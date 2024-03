La ONG “Humanity 1” può tornare a salvare vite in mare

StrettoWeb

“Humanity 1” può tornare a circolare: è quanto deciso dal Tribunale di Crotone che ha sospeso il fermo amministrativo della Ong tedesca. La nave era arrivata a Crotone lo scorso4 marzo dopo aver soccorso 77 persone nel canale di Sicilia. A seguito dello sbarco, il natante era stato sottoposto ad un fermo di 20 giorni, nello stesso porto pitagorico, per aver violato il decreto Piantedosi nelle attività di soccorso di migranti alla deriva.

Antonio Albenzio, giudice del Tribunale di Crotone, ha però ribaltato la sentenza: nell’esaminare il ricorso presentato dalla Sos Humanity ha disposto la sospensione del fermo sottolineando “l’apparente ingiustizia del provvedimento emesso”.

Giubilo per i collaboratori di Sos Humanity: “la nostra nave è ora libera dopo l’ingiusta detenzione del 2 marzo. Il Tribunale ha emesso un giudizio indipendente sulla base dei fatti a differenza delle autorità italiane, che hanno attuato l’agenda politica del governo Meloni ostacolando la ricerca civile e il salvataggio in mare”. La nuova udienza è stata fissata per il 17 aprile.

