Omicidio a Frosinone: arrestato un 23enne albanese, si cercano i complici

StrettoWeb

La Polizia di Stato ha arrestato nella notte un cittadino albanese di 23 anni per la sparatoria avvenuta ieri sera nella centralissima via Aldo Moro a Frosinone. Durante la sparatoria una persona è stata uccisa, mentre un’altra versa ancora in gravissime condizioni, ricoverata all’ospedale Umberto I di Roma. Per altre due persone si è reso necessario il ricovero in ospedale nel capoluogo ciociaro.

Sono tutt’ora in corso le indagini per stabilire il movente. Secondo gli investigatori che si stanno occupando del caso, l’arrestato ha agito con altri tre complici prendendo di mira cinque connazionali che si trovavano in quel momento nel bar Shake.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.