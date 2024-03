Olio, vino e territorio, la ricetta di Irvos per raccontare la Sicilia

StrettoWeb

Tre appuntamenti, tre occasioni scelte da IRVOS, Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia per portare l’eccellenza siciliana su palcoscenici nazionali e internazionali: Olio Capitale Expo a Trieste dall’8 al 10 marzo, ProWein a Dusseldorf, in Germania, dal 10 al 12 marzo e, dal 13 al 14 marzo, è tempo di Fine Wine Tourism Marketplace a Valladolid in Spagna.

Eventi che rappresentano solo tre delle tappe di un percorso più ampio immaginato per valorizzare al meglio l’offerta turistica ed enogastronomica siciliana. Negli ultimi anni è diventato sempre più chiaro che l’olio e il vino, oltre ad essere due prodotti identitari, sono narratori delle radici profonde della cultura siciliana, testimoni di cambiamenti importanti anche nel racconto del territorio.

Oggi, olio e vino sono ambasciatori della ricchezza e della variegata offerta turistica dell’isola e contribuiscono ad accrescerne la reputazione come destinazione d’eccellenza. “Promuovere i prodotti siciliani significa promuovere il nostro territorio. Il legame tra produzione e territorio siciliano è il valore aggiunto che rende unici il nostro olio e il nostro vino”.

“Questi eventi ci consentiranno di rafforzare l’immagine del brand Sicilia, un connubio di innovazione e tradizione negli anni si è ritagliato ampie fette di mercato ed è pronto ad affrontare nuove sfide» ha commentato Luca Sammartino, Assessore Regionale all’Agricoltura, allo Sviluppo Rurale e alla Pesca Mediterranea”.

Gaetano Aprile, direttore di IRVO Sicilia, ha così commentato la scelta di abbracciare la presenza a questi eventi: “siamo convinti che il racconto del territorio siciliano sarà sempre più connesso a quello di due prodotti identitari: olio e vino. La partecipazione a queste tre manifestazioni è solo l’inizio di un percorso che porterà la Sicilia al centro di una nuova visione turistica, sempre più olistica. Ci stiamo già preparando all’appuntamento del Vinitaly, un’altra occasione preziosa per far conoscere il Made in Sicily”.

Olio capitale Expo – Trieste

Le aziende siciliane partecipanti al concorso di Trieste, Olio Capitale, provengono da tutta l’Isola. Una vetrina importante in cui la Sicilia avrà la possibilità di distinguersi tra gli oltre 220 produttori di olio extra vergine d’oliva provenienti dall’intero territorio italiano oltre che dalla Grecia e Slovenia.

Si tratta di Terraliva di Frontino Giuseppina, Berretta Francesca, Baglio Ingardia, Azienda Agricola Rosario Tramontana, Oleificio Gabriele Alberto, Azienda Agricola Mallemi Giovanna, Azienda Agricola Fisicaro Sebastiana, Frantoio Galioto, Azienda Agricola Lo Grasso Francesco, Tenute Fraccia Nettare D’Oliva srl, Agricola Radici s.r.l., Frantoio Oleario Gaspare Sarullo, G&G soc agr srl, Sicily Food Belice Valley soc coop agr, Azienda Agricola Ventura Vincenzo.

E ancora, Azienda Agricola Sikulus di Pappalardo Antonino Sergio, Biologic oil di Di Liberto Giuseppe, Pisciotta Giuseppe, Consoli Pasquale & F.lli s.n.c., Società Agricola Terre di Demetra s.r.l., Agricola Mocciaro Li Destri s.r.l., F.lli Mozzicato s.n.c., Bonfiglio Sebastiano, Cunzatillo Trade & service di Giovanni Arena 81, Evo Sicily soc. semplice, Oleificio Costa Gaetano, Frantoi Covato.

ProWein – Dusseldorf

Nell’intensa agenda di IRVO Sicilia c’è anche l’appuntamento a Dusseldorf con ProWein dal 10 al 12 marzo, la manifestazione che da più di 30 anni anticipa i trend di mercato riguardanti vini e alcolici da tutto il mondo.

Per l’occasione voleranno in Germania 24 cantine siciliane: Alessandro di Camporeale, Baglio di Cristo di Campobello, Cantine Colomba Bianca, Cantine Birgi, Azienda Agricola G.Milazzo Terre della Baronia, Funaro Azienda Vinicola, Brugnano, Feudo Montoni, Feudo Solaria, tenute Navarra, Cantina Chitarra, Baglio di Pianetto, Benanti, Don Tomasi, Judeka Winery, Azienda Vitivinicola Tola, Cantine Fina, Agricola Ottoventi, Al-Cantàra, Caruso e Minimi, Cantine Nicosia, Baglio Oro, Vitivinicola Candido e Firriato.

Fine WineTourism Marketplace – Valladolid

Ultimo in ordine di tempo, la partecipazione di Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna, Strada del Vino e dei Sapori Val di Mazara, Strada del Vino e dei Sapori del Val di Noto, Strada del Vino di Marsala – Terre d’Occidente, Strada del Vino, dell’Olio e dei Sapori della Valle dei Templi, Strade del Vino Terre Sicane al Fine WineTourism Marketplace di Valladolid dal 13 al 14 marzo prossimi.

Un momento atteso da amanti del vino e viaggiatori. La peculiarità dell’evento sta proprio nella capacità di creare un trait d’union con l’esplorazione del patrimonio culturale e naturale del territorio.

