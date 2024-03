L’olio calabrese delle Tenute Librandi tra le 100 eccellenze di Forbes

StrettoWeb

Un orgoglio tutto calabrese che sbarca sulle pagine di Forbes. Parliamo dell’olio delle Tenute Librandi che dall’Alto Jonio Cosentino primeggia sulle tavole internazionali. La tenuta è stata premiata e l’oro verde i inserito tra le 100 Eccellenze di Forbes Italia 2024. Si legge nell’articolo: “sulle colline che guardano al mar Jonio, abitate da genti di antiche origini arbëreshë, a Vaccarizzo Albanese (Cs), i fratelli Librandi sono i custodi di quinta generazione dei loro uliveti centenari”.

“Considerata tra quelle di maggior spicco nella produzione olearia italiana d’eccellenza, l’azienda coltiva 229 ettari, di cui circa 150 dedicati all’olivo, esclusivamente seguendo i metodi dell’agricoltura biologica, certificata dal 1997. A testimoniare la qualità dell’olio Evo prodotto sono i numerosi premi, nazionali e internazionali, ricevuti nel corso degli anni”.

Grande soddisfazione per il governatore Roberto Occhiuto che si complimenta con le tenute: “Un grande orgoglio per la Calabria! L’olio calabrese delle Tenute Librandi inserito tra le 100 Eccellenze di Forbes Italia 2024, la più importante testata economica italiana”. La chiosa appartiene alla tenuta stessa che, commossa, scrive: “L’olio per noi è radici, famiglia, grande passione e tanto impegno ed è emozionante quando l’impegno viene ripagato! Onorati di essere l’unica realtà calabrese selezionata: la Calabria c’è! “.

