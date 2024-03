Calabria, Occhiuto: “ricandidatura alla Regione? Vedremo”. E sulle europee…

StrettoWeb

“Siamo pronti ad affrontare il futuro con coraggio e determinazione come è necessario quando si governa una regione come la Calabria. Se dovessi avere ancora gli stimoli necessari potrei anche riproporre la mia candidatura ma dipenderà da quello che sarà da qui a qualche tempo”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, vice segretario di Forza Italia rispondendo, a Catanzaro a margine di una conferenza stampa, ad una domanda sulla sua ricandidatura alla guida della Regione al termine dell’attuale mandato.

“Ho già detto altre volte – ha aggiunto Occhiuto – che per fare le cose bisogna essere motivati, avere la forza, la determinazione. Il lavoro di presidente della Regione è un lavoro usurante per cui non immagino che possa proseguire nella prossima legislatura se non avrò la forza, la determinazione, l’entusiasmo per proseguirlo”. In merito poi ad una sua discesa in campo per le elezioni Europee Occhiuto è stato netto “ho già detto che voglio continuare a fare il presidente della Regione, quindi non ho alcuna intenzione di candidarmi all’Europee, l’ho detto e l’ho ripetuto: quante volte devo dirlo?”.

