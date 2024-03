Occhiuto a Corigliano-Rossano, la coalizione di Stasi sbotta: “meglio tardi che mai”

StrettoWeb

La recente visita del Presidente Occhiuto a Corigliano-Rossano, presso una nota gelateria dello scalo rossanese, ha suscitato le reazioni dei cittadini. Tra queste, anche quelle della “Coalizione per Flavio Stasi Sindaco” che ha sollevato alcuni dubbi circa la presenza sul territorio del governatore calabrese. “Ci fa molto piacere che il Presidente Occhiuto si sia deciso a frequentare la terza città della Calabria” – si legge nella nota inviata alla nostra Redazione.

“Meglio tardi che mai. Speriamo che continui a farlo dopo le elezioni e l’occasione sia buona per rimediare alle gravissime colpe di una Regione che ci sta pesantemente penalizzando. A partire dal diritto alla mobilità: un Piano di Trasporto Locale della nuova città fermo da tre anni in Regione; l’Alta velocità a Tarsia e raccordi Ferroviari per Porto ed Aeroporto, oltre alla bretella di Thurio”.

E non solo: “il diritto alla salute: a quando la ripresa dei lavori del nuovo Ospedale? La Regione blocca da anni 8 milioni di euro per l’efficientamento idrico e risorse per imprese nei Centri Storici. Caro Presidente, per favore, la prossima volta che viene ci porti anche la soluzione e la risposta ai problemi veri della nostra cittadinanza” – conclude la Coalizione.

