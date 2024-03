Nuovo ridimensionamento per l’ospedale di Scilla? Cittadini sul piede di guerra | VIDEO

StrettoWeb

Intervistati ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, i cittadini di Scilla protestano contro l’ulteriore taglio all’ospedale di Scilla.

I cittadini affermano: “avevamo avuto la promessa di una conferenza stampa dove il direttore generale dell’ASP di Reggio Calabria avrebbe incontrato i cittadini di Scilla e avrebbe illustrato il vero e proprio progetto. La conferenza stampa era stata fissata per fine dicembre ma questo incontro non c’è mai stato. Abbiamo cercato di comunicare con le istituzioni anche perchè Scilla non ha un’amministrazione comunale e nonostante tutto i commissari ci hanno aiutato in questa situazione. Abbiamo parlato con l’On. Nesci e siamo in attesa di risposta. Ci siamo messi in contatto con la città metropolitana e abbiamo appurato che hanno dovuto ridimensionare il progetto perchè la Regione Calabria non ha inteso elargire nessun finanziamento per la ristrutturazione dell’edificio. Sono stati eliminati anche altri laboratori nel frattempo e hanno tolto anche allergologia che accoglieva pazienti pure dalla Sicilia”.

Scilla: i cittadini vogliono l'Ospedale

