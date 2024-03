Nuovo Ospedale di Cosenza, Caruso ancora contro Occhiuto: “lo faccia dove gli pare”

StrettoWeb

Il Consiglio comunale di Cosenza ha approvato il Dup 2024/2026. Tra gli interventi, rilevante quello del Primo Cittadino Franz Caruso che è tornato sulla questione sanità in generale, nuovo ospedale in particolare. “Nel 2024 è riduttivo pensare a una città unica, mentre sarebbe più giusto pensare a un’area metropolitana che può diventare un motore di sviluppo non solo del nostro vastissimo territorio provinciale, ma dell’intera regione. Accanto a questo bisogna poi pensare agli investimenti che si devono fare in termini di infrastrutture e di risorse umane per la nostra sanità”.

“Siccome la Regione latita completamente e si fanno solo annunci e non si creano le condizioni per garantire il diritto alla salute ai nostri concittadini, perché abbiamo un ospedale fatiscente, un pronto soccorso che scoppia e medici che lavorano in condizioni disumane, è assurdo che si pensi ancora a dove collocarlo. A questo punto dico: collocatelo dove volete! E al Presidente Occhiuto aggiungo: metti l’ospedale dove vuoi, ma costruiscilo!”.

“Questo vorrei che dicesse il consigliere di Fratelli d’Italia rispetto ad un’esigenza del nostro territorio. Ci dicesse il Presidente della Regione anche perché non realizza un’importante infrastruttura come l’alta velocità . Che fine fa l’alta velocità? E’ un altro motore di sviluppo fondamentale per la nostra realtà calabrese ed anche in questo caso cosa si fa? Ci si divide tra la dorsale appenninica ed il tracciato tirrenico. Io dico al Presidente della Regione anche in questo caso: falla dove vuoi, ma porta l’alta velocità in Calabria”.

