Notte di fuoco nella Sibaritide: in fiamme una yogurteria della Marina | FOTO

Un nuovo, terribile incendio minaccia la Sibaritide: una yogurteria, situata nella famosa piazzetta di Marina di Sibari, centro della movida è andata distrutta. Il rogo è scoppiato questa notte ad ha interessato anche le attività commerciali limitrofe. Presenti sul luogo i Vigili del Fuoco del Provinciale di Cosenza ed i Carabinieri della Compagnia di Cassano con il maresciallo Giuseppe Schena. Le forze dell’ordine stanno già indagando sulle cause del rogo. La pista più battuta è quella dolosa.

Papasso: “solidarietà ai commercianti”

“A tutti i commercianti interessati va la mia totale e affettuosa vicinanza. Personalmente mi sono recato subito sul posto per verificare quanto stesse accadendo e per portare la mia affettuosa solidarietà e quella della comunità cassanese ai titolari dell’esercizio commerciale. I Vigili del fuoco erano impegnati a spegnere l’incendio mentre i Carabinieri erano impegnati a far luce su quanto fosse accaduto”. Lo dichiara il sindaco di Cassano all’Jonio, Giovanni Papasso.

“Mi complimento con tutti per la loro operatività. Ancora non è chiara la natura dell’incendio ma spero vivamente che sia di natura accidentale. Qualora dovesse essere diversamente, sarebbe gravissimo, inaudito ed inaccettabile che si attenti alla piazza principale del bellissimo villaggio turistico di Marina di Sibari che con tanti sacrifici stiamo cercando di rilanciare e di riqualificare.

“Nutro massima fiducia nelle forze dell’ordine, in questo caso dei Carabinieri, e della Magistratura competente che certamente andranno fino in fondo per accertare severamente quanto accaduto. Ai titolari ancora vicinanza, affetto e solidarietà a nome di tutta la mia amministrazione e a nome di tutta la comunità cassanese”.

