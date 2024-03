Noto stilista muore improvvisamente a 32 anni

StrettoWeb

Un noto stilista è morto improvvisamente a 32 anni. Si tratta di Bernardo La Guardia, Maestro Sarto trovato morto nella sua casa domenica 3 marzo. Originario di Terni, dopo aver vissuto per un po’ di tempo a Roma, si era trasferito a Milano, dove lavorava per Sartoria Esthés. Ed è proprio il gruppo imprenditoriale del settore ad annunciare la scomparsa del giovane.

“È con immenso dolore – si legge – che annunciamo la improvvisa perdita di Bernardo La Guardia, il nostro Maestro Sarto. Bernardo è stato più di un collega: è stato un amico, un mentore e un’ispirazione per tutti noi. Il suo ricordo vivrà per sempre nei nostri cuori e nelle nostre creazioni, spronandoci a perseguire l’eccellenza e a onorare il suo contributo al mondo della sartoria. Bernardo sarà per sempre parte della famiglia Sartoria Esthés, che ha contribuito a far crescere, conoscere e apprezzare. Ai suoi cari, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze e il nostro sostegno in questo momento di profonda tristezza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.