Nonna Angelina di Montegiordano compie 103 anni

“Andavo a 100 all’ora” diceva Gianni Morandi, ma c’è anche chi va più forte. E no, non si parla di motori ma di anni! E nonna Angelina lo sa molto bene: la signora, di Montegiordano in provincia di Cosenza, ha spento ieri bel 103 candeline. Angela Rosa Introcaso ha celebrato questo importante traguardo a casa sua, dove con il figlio, e tanti altri amici della sua orgogliosa comunità, tra dolci e risate.

Presente anche il primo cittadino montegiordanese, il sindaco Rocco Introcaso, che l’ha omaggiato di un bouquet di fiori e di una targa che recita: “la tua immensa forza e la tua grande voglia di vivere possano essere per tutti un meraviglioso inno alla vita”. E noi non possiamo fare altro che unirci agli auguri… buon compleanno!

