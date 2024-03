“Noi siamo Arghillà – La Rinascita” al tavolo di lavoro sui progetti PINQUA

StrettoWeb

Nella giornata di Lunedì, 11 Marzo 2024, si è tenuto un tavolo di lavoro con gli Assessori Elisa Zoccali con delega ai PINQUA e Maria Teresa Lanucara con delega al Welfare e Minoranze linguistiche, per discutere e approfondire, insieme alle associazioni del Quartiere di Arghillà, il progetto di riqualificazione del Quartiere di Arghillà denominato “A M.E.N.O. C.H.E.” che rientra nell’ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA) e che mira a trasformare un ghetto urbano in un laboratorio sperimentale di buone prassi. Attraverso azioni rigeneranti, si punta dunque a riqualificare il quartiere e coinvolgere attivamente la comunità.

Anche il Gruppo Civico Noi siamo Arghillà – la Rinascita (che ricordiamo nasce spontaneamente a seguito della devastante emergenza idrica che ha colpito l’intero Quartiere durante l’estate 2023 e che in breve tempo è riuscito a smuovere in maniera significativa la coscienza dei cittadini residenti nel quartiere di Arghillà, con l’obiettivo coraggioso di trasformare questo rione, oppresso da numerosi problemi e abbandonato, in una perla di Reggio Calabria), rappresentato dal suo Presidente, Patrizia D’Aguì, e dai soci consiglieri Maria Carnuccio e Ivan Russo, ha presenziato al tavolo istituzionale insieme ad altre associazioni, esprimendo il proprio punto di vista su quello che risulta essere un progetto ambizioso e difficilmente attuabile allo stato attuale.

“Oggi il Quartiere – dichiara il Presidente – vive una situazione di degrado ambientale e non solo, che richiede interventi specifici e preliminari all’avvio dei lavori e pertanto si renderebbe necessario procedere di concerto con le altre istituzioni che, a vario titolo, hanno il dovere d’intervenire su una situazione decisamente critica: in prima battuta lo smaltimento illecito dei rifiuti, che mina seriamente la salute pubblica ma che ormai è diventata una attività ordinaria e quotidiana, al fine ultimo di garantire primariamente ai residenti del Quartiere salute e pulizia; ma sorge anche la necessità di preparare lo stesso rione a tutte quelle azioni migliorative e trasformative che rientrano nel progetto di riqualificazione”.

“Il PINQUA – afferma l’Assessore delegato, l’architetto Elisa Zoccali – è un’iniziativa ambiziosa che mira a migliorare la qualità dell’abitare in diverse aree. Nel caso specifico di Arghillà, prevede una serie di interventi seri e risolutivi sebbene sia necessario tener conto delle grosse criticità presenti nel sito preso in esame. Per questo motivo – prosegue l’Assessore delegato – un intervento del genere non avrebbe senso se non si adottano misure per il mantenimento nel tempo delle opere da realizzare.

Sulle tempistiche – continua – i lavori dovranno essere conclusi entro il 31 marzo del 2026 e ad oggi, gli interventi, sono ancora in corso di definizione e il masterplan è in lavorazione: nello specifico le misure di riqualificazione saranno rivolte alla viabilità dell’intero quartiere, mentre per quanto riguarda gli interventi sugli edifici, il progetto prevede di riqualificare soltanto la zona di Modenelle che è una tra le più dismesse. Un punto di partenza dal quale ci auguriamo che presto, l’attenzione sia spostata anche sul resto del quartiere che di certo, presenta una situazione complessivamente disastrosa”.

Ad intervenire anche Maria Carnuccio e Ivan Russo del Gruppo Civico, che hanno convenuto con l’architetto Zoccali che non avrebbe senso fare un intervento sul territorio se poi non c’è la possibilità di mantenere nel tempo quanto riqualificato ed è su questo tema che interviene l’Assessore Teresa Lanucara prospettando azioni trasversalmente utili all’attuazione del progetto che riguardano l’inclusione sociale e lavorativa per la popolazione ROM e dei giovani residenti, anche al fine di ridurre episodi di delinquenza diffusi nel quartiere. A tal fine, la dott.ssa Lanucara, ha annunciato che sarà presente ad Arghillà ogni mercoledì dalle ore 15:00 per ricevere donne e ragazzi del territorio al fine di promuovere comportamenti pro-sociali e incentivare il lavoro, anche presso i laboratori di riuso promossi dai PINQUA.

Il Gruppo Civico “Noi siamo Arghillà – La Rinascita” parteciperà, dunque, attivamente ai prossimi appuntamenti preannunciati dagli assessori, riconfermando l’impegno e la collaborazione. Questi incontri saranno fondamentali per creare sinergie e fornire un concreto supporto al progetto di riqualificazione del Quartiere di Arghillà.

È incoraggiante ascoltare le azioni che si intendono mettere in atto per migliorare la qualità della vita e l’ambiente abitativo del Quartiere ma ora è il tempo di agire! Siamo consapevoli che si tratta di una sfida difficile, ma altrettanto necessaria per tornare a vivere in un ambiente salubre, vivibile e sostenibile per tutti.

Inoltre, il Gruppo Civico Noi siamo Arghillà – La Rinascita vigilerà su quanto esposto e dichiarato dagli assessori delegati. Siamo pronti a collaborare, laddove sarà opportuno, al fine di restituire, finalmente, dignità ad un Quartiere che per troppo tempo, lasciato solo, è stato depauperato di tutta la sua bellezza.

