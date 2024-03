Nino Spirlì ricoverato al GOM di Reggio Calabria: “non sappiamo se ci sarà intervento”

StrettoWeb

Nino Spirlì si trova ricoverato al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. E’ stato lo stesso ex Presidente f.f della Regione Calabria a dichiararlo postando un breve video sui social, in cui è sempre molto attivo e interagisce coi fan. I motivi sono legati a una pancreatite. Da capire se ci sarà intervento, ma probabilmente la convalescenza non sarà breve.

“Vi do mie notizie per tranquillizzare tutti quanti – dice il giornalista e autore tv – Sono al GOM di Reggio Calabria, c’è in atto una pancreatite, dovuta al giochetto che ha fatto un calcolo biliare. Probabilmente la convalescenza sarà un po’ lunghetta, al momento non sappiamo se ci sarà intervento o meno. Vi do un abbraccio, resteremo in contatto sempre senza segreti”, ha aggiunto. A Spirlì gli auguri di una pronta e veloce guarigione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.