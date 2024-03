“Niente domande scomode sull’Università di Messina”, annunciata un’interrogazione parlamentare. Spatari: “non è vero”

StrettoWeb

L’inaugurazione dell’anno accademico all’Università di Messina, si trasforma in un caso politico con la “minaccia” della presentazione di un’interrogazione parlamentare. Elisabetta Piccolotti, dell’Alleanza Verdi – Sinistra, spiega: “pare che all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Messina, ateneo che esce dalla nota vicenda dei rimborsi e delle spese plurimilionarie del precedente rettore costretto alle dimissioni dopo un’inchiesta giornalistica, sia stato chiesto di non fare domande ‘scomode’ proprio su questo argomento. Una tesi alquanto bizzarra, sbagliata e assolutamente inopportuna per un luogo della formazione come l’istituzione universitaria, che dovrebbe essere un baluardo della libertà”. “La Camera dei Deputati ha affrontato il tema della libertà d’informazione, ed è evidente che in questo Paese si moltiplicano episodi che non dovrebbero accadere. Presenteremo un’interrogazione parlamentare al governo perché si faccia luce – conclude Piccolotti – sulla vicenda e perché sia garantita, sempre e comunque, quella libertà di stampa che fa forte una democrazia”.

Spatari: “non è vero, solo un malinteso”

“A tutela dell’istituzione che rappresento e nel rispetto della verità dei fatti, ritengo indispensabile evidenziare come l’incontro con i rappresentanti della stampa, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico, sia stato improntato alla massima cordialità e trasparenza”, è quanto afferma il Rettore Spatari.

“Mi dispiace se siano sorti eventuali malintesi tra un giornalista e il personale dell’Ufficio stampa, ma mi preme ribadire con forza che questa amministrazione non ha alcuna intenzione di evitare il confronto anche su temi che potrebbero apparire più spinosi. A riprova di ciò, io stessa, nel discorso pronunciato all’inaugurazione dell’anno accademico, li ho voluti affrontare”, rimarca Spatari.

