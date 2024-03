New Hospital Pallavolo Paola corsara a Palermo: battuta Com.fer

StrettoWeb

Sabato pomeriggio la New Hospital Pallavolo Paola ha giocato fuori casa contro Com.fer Palermo vincendo per 0-3 con i seguenti parziali: 23-25; 18- 25; 20-25. La New Hospital Pallavolo Paola è attualmente al decimo posto in classifica generale a 16 punti: ad 1 punto di vantaggio su Sensation Gioiosa Ionica (sabato ha vinto a Vibo contro Todo una partita a dir poco rocambolesca contro una diretta concorrente per non retrocedere per 2-3) e a 2 punti di svantaggio da Races San Lucido (domenica ha perso fuori casa contro Bricocity per 3-0).

Primo set

Parziale lungamente in equilibrio. Sin dai primi palloni giocati si capisce che la posta in palio è alta: non è l’ultima spiaggia per entrambe le formazioni ma una la partita che potrebbe dare un bello scossone alla classifica e al morale delle pallavoliste. Primo time out sul 14-16 la squadra di casa cerca di riordinare le idee. Paola torna in campo nervosa e poco ordinata tant’è che Mister Neri ne chiama subito un altro sul 17-16. Finale thriller: Paola torna in partita, mettendo a segno una straordinaria rimonta da 23-20 a 23-25. Com.fer resta attonita per l’occasione sprecata.

Secondo set

Inizio convinto da parte della New Hospital Pallavolo Paola, Com. fer sembra accusare il colpo del set sfuggito, squadra in bambola: time out 4-10. La New Hospital Pallavolo Paola con un gioco ordinato e grazie a notevoli giocate individuali riesce a mantenere a distanza di sicurezza le avversarie limitandosi a controllare nella parte finale del parziale e portando a casa anche il secondo set: 18-25.

Terzo set

La New Hospital Pallavolo Paola è ormai conscia delle proprie potenzialità: inizio deciso e roboante. La squadra di casa subisce il gioco corale di Paola. Com.fer doppiata (9-18) vano tentativo di riportarsi in partita ma nulla la squadra di casa: 20-25. Fine dei giochi la compagine di Mister Neri torna dalla Sicilia non solo con 3 punti ma con la consapevolezza di aver giocato una delle migliori partite di tutto il campionato in un campo non affatto facile.

L’analisi finale

Complice un calendario non affatto semplice, le precedenti giornate avevano fatto presagire segnali incoraggianti per il gioco espresso della squadra paolana seppur non si fossero raccolti i frutti sperati. Sabato è andata diversamente. Una prestazione a dir poco entusiasmante di tre pallavoliste: Francesca Raschellà trascinatrice e MVP del match, Sara Lo Gerfo da applausi e Gabriella Mercanti grintosa, precisa e inamovibile punto di riferimento per tutta la squadra. Da segnalare inoltre la buona prova di Sabina Ritrovato (continua crescita ed ennesima conferma a muro) e di Mariaelena Gianni che ha dato un contributo importante da subentrata in battuta e in fase di appoggio. Ora testa ai prossimi impegni: sabato 9 marzo arriva al palazzetto Tonino Maiorano la capolista Pvt Modica

