Nasce a Cittanova Alternativa Popolare per la Calabria

Cittanova nasce Alternativa Popolare, Nino Cento nominato coordinatore. Mette radici nella Piana il Movimento politico creato da Stefano Bandecchi Sindaco di Terni che molto probabilmente sarà presente con una propria lista nelle elezioni Europee del 8-9 Giugno, dove Alternativa Popolare fa parte della famiglia del Partito Popolare Europeo.

A Cittanova, nel corso di una conferenza stampa, il Consigliere comunale di Reggio Calabria Massimo Ripepi, coordinatore Regionale di Alternativa Popolare per la Calabria, ha tenuto a battesimo la nascita del movimento a Cittanova con l’adesione di Nino Cento.“Ho aderito a questo movimento-ha sostenuto Cento-perché voglia lottare contro ogni forma di arroganza”.

“Entrare nelle Istituzioni-ha affermato Ripepi- attraverso lo strumento democratico della politica, ma di quella politica seria, onesta, della gente per cambiare le cose “.“Il nostro impegno-ha proseguito il coordinatore Regionale di Alternativa Popolare, è quello di essere presente in tutte le competizioni elettorali e segnare una svolta nella politica Nazionale. Presto Stefano Bandecchi, ritornerà in Calabria.”

