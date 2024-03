Myenergy Viola-Angri, Seck: “dopo Molfetta ce la giochiamo con tutti”

StrettoWeb

La guardia della Myenergy Viola, Omar Seck, è stato ospite all’interno del format tv “Momenti neroarancio” in onda sulla Tv Ufficiale del Club, Videotouring, per parlare di pallacanestro e fare il punto sul campionato e sulla prossima sfida di Angri.

Molfetta-Myenergy Viola: le sensazioni di Seck

“Lo sapevamo già. Adesso ne siamo ancora più consapevoli. In questa stagione ce la possiamo giocare con tutti. E’ una questione di dettagli. Non è stata una brutta partita, ne da giocare ne da vedere. E’ mancato il guizzo finale. Parlandone siamo tutti un po’ delusi dal finale. Ci credevamo parecchio. Abbiamo visto anche i lati positivi di quello che abbiamo fatto. Il tiro finale di Tyrtyshnik? L’adrenalina era tanta, anche perché era un tiro nelle sue corde. Non mi focalizzerei solamente sul tiro. Ci abbiamo un po’ scherzato su, guardiamo avanti“.

L’infortunio di Omar Seck

“In questo momento non è la cosa migliore per la squadra. Siamo solo sette. Non è un alibi per aver perso ma un po’ può condizionare sia la settimana di allenamento che la gestione del match. Spero di ritornare a breve in campo. […] La mia stagione? Positiva. Iniziata un po’ a rilento. Ho iniziato a prendere il mio ritmo ed i miei spazi per dare quel che serve per portare alla vittoria la nostra squadra“.

Myenergy Viola: solo 7 sconfitte in stagione. Qual è il segreto?

“La fiducia l’abbiamo avuto dallo Staff tecnico, questo ci ha consentito di esprimerci al massimo. La forza del gruppo è stata fondamentale. Non è sempre facile trovare uno spirito di gruppo del genere: credo sia merito dell’età che, praticamente tutti abbiamo in comune. La società ci è sempre stata vicino, il pubblico idem: i tifosi hanno notato il nostro affiatamento e sono cresciuti sempre di più. La città, nei mesi ci ha abbracciato sempre di più: questo è molto bello e fa aumentare ancora di più la voglia di dare il massimo. Il pubblico è un plus: è ovvio che, penalizza gli avversari e carica noi. Giocare davanti a tutte quelle persone è bellissimo“.

Angri: il prossimo avversario della Myenergy Viola

“Avversario da prendere con rispetto. Non è facile per nulla, basta guardare la classifica della stagione regolare. Sono giovani come noi, lottano tanto: sarà una gara a ritmi alti. Dobbiamo seguire alla lettere le istruzioni del Coach Cigarini“.

