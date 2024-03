Mountain Bike, grandi risultati per due atlete reggine

StrettoWeb

Le donne reggine dell’ASD Special Bikers Team di Caltanissetta portano a casa due grandi piazzamenti di categoria, rispettivamente Pizzimenti Valeria nella 1ª Cat. W2 e Violante Mariangela nella 3ª Cat. W4. Il Campionato Trofei dei Parchi Naturali si svolge su 10 prove, sparse in tutti le regioni. Sarà una lotta durissima per la conquista delle maglie.

Riversiamo particolare attenzione a queste due atlete amatoriali reggine che, nei ritagli del tempo libero dagli impegni di lavoro e famiglia, riescono a tirare fuori la grinta e la determinazione per praticare ad alti livelli uno sport duro e affascinante come la Mountain Bike. Altri reggini che si sono fatti onore in questa prova sono:

Vigoroso Tony “Team Eracle”, classificatosi 3° assoluto e primo della categoria M2

Lucio “Team Habitat”, classificatosi 9° della categoria M4.

La 4ª prova del Trofeo dei Parchi Naturali approderà nella città di Reggio Calabria il 28 aprile con l’8ª edizione dell’Aspromarathon.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.