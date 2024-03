Mosca: terminati i funerali di Navalny, folla lancia fiori sul feretro

StrettoWeb

Si sono tenuti a Mosca i funerali di Aleksej Navalny, in una chiesa della periferia sud della capitale blindata per l’occasione. Ci sono stati almeno 3 mila sostenitori. La folla ha accolto l’arrivo del feretro in chiesa con applausi, scandendone il nome e lanciando fiori. Impedito l’accesso in chiesa ai diplomatici stranieri.

“Quella di Navalny è una vicenda umana e politica che scuote l’opinione pubblica mondiale”

“Quella di Aleksej Navalny è una vicenda umana e politica che ha scosso le coscienze dell’opinione pubblica mondiale e ha ammonito la comunità internazionale. Sono qui su indicazione del vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Tajani perché il governo italiano è a fianco di chi lotta per la democrazia, per la libertà di pensiero e per i diritti inalienabili di ogni essere umano. Oggi siamo qui per offrire un tributo allo straordinario coraggio di Aleksej Navalny”. Lo ha affermato l’incaricato d’affari italiano in Russia Pietro Sferra Carini che oggi ha partecipato a Mosca ai funerali e alla sepoltura di Navalny.

Borrell: “Cordoglio Ue per Navalny”

“L’Ue esprime le proprie condoglianze alla famiglia e agli amici di Aleksej Navalny. L’ambasciatore dell’Ue e altri diplomatici gli stanno rendendo omaggio. Le convinzioni di Navalny non scompariranno: le idee non possono essere torturate, avvelenate o uccise. Rimane un’ispirazione per molti in Russia e altrove”. Lo scrive su X l’alto rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell.

“Sarai orgoglioso di noi”

I collaboratori più vicini ad Aleksej Navalny lo salutano su X: “Sarai orgoglioso di noi”, scrive la portavoce, Kyra Jarmish, e pubblica un’immagine del dissidente, in bianco e nero. “Addio amico. 4.6.1976 -16.2.2024 Ucciso da Putin. Sepolto nel cimitero Borisovsky di Mosca. 1 marzo 2024”, scrive il presidente della Fondazione anticorruzione, Ivan Zhdanov, che pubblica a sua volta un’immagine di Navalny.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.