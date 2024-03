E’ morto Claudio Tobia, ex allenatore di Reggina e Catanzaro

StrettoWeb

E’ lutto oggi in casa Reggina e Catanzaro. E’ morto infatti Claudio Tobia, ex allenatore amaranto e giallorosso. Con la squadra dello Stretto conquistò la promozione in Serie C1 nella stagione 1983/84, mentre con le Aquile ottenne il salto in Serie B qualche anno dopo, nell’86’-’87. Tobia aveva 80 anni. Nato a Pescara nel 1943, è morto a Terni. Lunghissima la carriera di Tobia, con oltre 300 panchine e una brevissima parentesi anche in Serie A, all’Avellino.

Il cordoglio della Fenice Amaranto

“Il presidente Virgilio Minniti, il vice presidente Fabio Vitale, il direttore generale Antonino Ballarino e il club manager Giuseppe Praticò, esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa dell’ex allenatore amaranto Claudio Tobia. Nella stagione 1983/84 Tobia ha condotto la Reggina alla promozione in serie C1 realizzando ben 50 punti grazie soprattutto ad una striscia iniziale di otto vittorie consecutive. Alla famiglia Tobia possa giungere un caloroso abbraccio”, si legge in una nota del club di Ballarino.

