Morti bianche in Calabria: “tutta colpa degli appalti”

“La strage nei cantieri non si ferma. Si continua a morire sui luoghi di lavoro in maniera disarmante. Le norme vigenti vengono regolarmente violate da piccole

e grandi imprese (per fortuna non tutte). Troppi imprenditori continuano a

sfruttare i lavoratori con paghe spesso da fame, mandandoli a lavorare in

condizioni terribili con un unico ordine: fare presto. Gli appalti, si è detto, sono la causa di tante morti“.

Nella catena degli appalti e dei subappalti si nasconde la quasi totalità del lavoro povero. Come Fillea lo stiamo dicendo ogni giorno per porre un argine basterebbe reintrodurre la parità di trattamento economico e normativo tra dipendenti dell’appaltante e dipendenti dell’appaltatore e, soprattutto, limitare il subappalto a cascata. Il contrario di quel che ha fatto l’attuale governo che ha esteso agli appalti pubblici l’insicurezza di quelli privati”. A dichiararlo, dopo gli ultimi lavoratori morti, è il segretario generale della Fillea Cgil Calabria, Simone Celebre.

