Il mistero delle Uova di Pasqua pesate nei supermercati: cosa sta succedendo?

Tra le feste “comandate” più attese c’è sicuramente la Santa Pasqua, almeno per i piccini che vedranno recapitati nelle loro manine l’uovo di cioccolato. Ma la mania del dolce pasquale non si ferma di certo ai 10 anni: anche i più grandi – e gli adulti – non vedono l’ora di rompere l’uovo e, per un momento di nuovo bambini, trovare la sorpresa. Quest’anno, soprattutto, a pochi sembra interessare l’involucro di cioccolato ma il peso di tutta la confezione. Un fenomeno sempre più diffuso per la Pasqua 2024, con consigli e hack che si rincorrono sui social per essere il più precisi possibili: la moda del momento è pesare le uova di cioccolato nei supermercati.

E non uova generiche, ma quell prodotto a marchio Kinder che sembrano nascondere un vero e proprio tesoro, gli action figure del manga Dragon Ball. Secondo una teoria che sta spopolando su TikTok, ad ogni personaggio corrisponderebbe un peso specifico: il più ambito è Son Goku, versione Super Sayan Blu. 272 grammi circa sarebbe il peso dell’uovo, edizione Kinder Gran Sorpresa, che conterrebbe l’action figure in questione. Un pezzo raro per i collezionisti, soprattutto a seguito della prematur morte del creatore della saga, Akira Toriyama.

Scatta allora la ricerca tra le corsie dei supermercati, con persone impazzite che pesano uova nel reparto frutta e verdura. Una situazione che sta creando non pochi disagi ma che non sembra limitare gli acquirenti. Mentre molti negozi vietano l’utilizzo della bilancia destinata al genere ortofrutticolo, l’associazione dei consumatori precisa che non è vietato misurare il peso dei prodotti. Potete, quindi, portarvi una bilancia da casa… e buona caccia!

