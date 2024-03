Il ministro Nordio salta la Leopolda di Renzi: “evidenti pressioni politiche”

StrettoWeb

Il ministro Nordio non parteciperà Leopolda di Firenze, la kermesse organizzata da Matteo Renzi. “Alle 10 di questa mattina il ministro Nordio mi ha confermato personalmente la sua partecipazione alla Leopolda. E’ ovvio che il Ministro ha avuto pressioni politiche per annullare. Dispiace soprattutto perche questa Leopolda lo avrebbe accolto con piacere. E rifiutare un confronto civile non è nello stile di Nordio. Peccato”. Lo afferma Maria Elena Boschi.

Renzi: “ci dispiace che stamattina il ministro ci abbia confermato l’appuntamento e poi qualcuno gli abbia di non venire”

“Noi continuiamo comunque a parlare di giustizia. Anche perchè il garantismo di Italia viva alla Leopolda è di casa. Parliamo di dossieropoli, ne parliamo con tantissime personalità. Ci dispiace che stamattina il ministro Nordio ci abbia confermato l’appuntamento e poi qualcuno gli abbia di non venire”. Lo ha detto Matteo Renzi a Rainews. “Mi spiace per Nordio. Ha perso un’occasione. Penso sia bene andare a iniziative altrui. Quando mi ha invitato a Atreju ci sono andato volentieri. Poi, però, facciamo anche senza”, conclude Renzi.

