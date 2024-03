Il Ministro degli Esteri ucraino: “gli europei non sono abituati alla guerra, però…”

StrettoWeb

Sebbene l’Ucraina non abbia mai chiesto “truppe da combattimento europee sul terreno”, i leader dell’Ue devono abituarsi all’idea che questo “giorno potrebbe arrivare. Sono perfettamente consapevole che gli europei non sono abituati all’idea della guerra, ma questa è una disattenzione che non possono permettersi, né per loro stessi né per i loro figli”. Queste parole sono state pronunciate dal Ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un’intervista a Politico.

“Se avessimo abbastanza sistemi di difesa aerea, vale a dire i Patriots, saremmo in grado di proteggere non solo la vita della nostra gente, ma anche la nostra economia dalla distruzione. L’Ucraina può vincere. Ma se l’Ucraina perde, Putin non si fermerà”, ha aggiunto Kuleba.

Zelensky: “nella mente di Putin, sono tutti terroristi tranne lui”

Anche Zelensky è intervenuto sul tema: “Putin ha parlato di nuovo a se stesso oggi (ieri, ndr), durante una trasmissione televisiva. Ancora una volta ha accusato l’Ucraina. Una creatura malata e cinica. Nella sua mente, tutti sono terroristi tranne lui, nonostante il fatto che sia stato alimentato con il terrore per due decenni”, ha detto il Presidente ucraino su X. “Putin è la più grande vetrina del terrore. Lui e i suoi servizi speciali. Quando sparirà, sparirà anche la domanda di terrore e violenza, perché è sua. Non è di nessun altro”, ha aggiunto.

