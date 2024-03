Mimmo Lucano attacca la RAI: “non manda in onda la fiction sul modello Riace per motivi politici”

StrettoWeb

“Perché non va in onda la fiction Rai sul modello Riace? A questa domanda dovrebbero rispondere i vertici della Rai perché hanno paura di questa fiction. Questa risposta contiene la stessa risposta che secondo me vale per la storia giudiziaria: a chi ha dato fastidio? Io so che il produttore Roberto Sessa ha avuto dei contatti e che l’amministratore delegato della Rai ha detto che finché ci sarà questa questione politica che vede queste contrapposizioni fra destra e sinistra, questa teoria dell’immigrazione che è contenuta in questa fiction, non può essere mandata in onda. Così è stato riferito dall’ad Roberto Sergio al produttore”. Lo ha dichiarato Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace e candidato alle prossime Europee come capolista al Sud per l’Alleanza Verdi Sinistra, intervistato dal giornalista Klaus Davi durante il suo web talk YouTube KlausCondicio.

