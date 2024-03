“Militari Nato presenti in Ucraina”, è mistero: la frase sibillina e la sorprendente risposta russa

StrettoWeb

Il Ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha affermato che “in Ucraina sono già presenti militari della Nato“. Lo riporta Sky News. Il Ministro, intervenuto durante una conferenza, non ha rivelato di quali Paesi stesse parlando. “Vorrei ringraziare gli ambasciatori di quei Paesi che hanno corso questo rischio. Questi Paesi sanno chi sono, ma non posso rivelarli. Contrariamente ad altri politici, non li elencherò”, ha aggiunto.

La Russia è già a conoscenza del fatto che in Ucraina operano militari della Nato, perché “è impossibile nasconderlo”. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, in un’intervista alla testata Izvestia, rispondendo alle parole di Sikorski e confermando la sua versione. Secondo Zakharova, gli Usa, la Gran Bretagna e altri Paesi occidentali conducono una “guerra ibrida” contro la Russia con la partecipazione di “istruttori delle forze speciali, esperti, specialisti dai rispettivi dipartimenti militari dei Paesi Nato”.

