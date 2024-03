Milazzo verso il riconoscimento di Comune “bandiera Lilla”

StrettoWeb

Così come annunciato dal sindaco Midili in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’Allinparty 2023, il Comune di Milazzo ha chiesto ufficialmente la “bandiera lilla” che rappresenta un riconoscimento per la città come luogo adatto alle persone con disabilità motoria. Nella giornata odierna la giunta municipale ha adottato la delibera con la quale si approva lo schema di adesione con la cooperativa sociale “Bandiera Lilla” di Savona, unico soggetto autorizzato dal titolare del marchio (il dottor Roberto Bazzano) ad utilizzarlo e a concedere il riconoscimento ai Comuni che hanno una particolare attenzione verso i turisti che presentano delle disabilità creando le condizioni per far sì che l’accoglienza e l’ospitalità sia in linea con determinati parametri.

La “bandiera lilla” è un’attestazione fornita ai Comuni per certificare la presenza sul territorio di una particolare attenzione alla disabilità, in particolare al turismo dedicato alle persone con disabilità motoria, visiva, auditiva e con patologie o intolleranze alimentari. La stipula della convenzione è il primo passo visto che adesso occorrerà attendere anche la valutazione da parte dei responsabili della cooperativa. Una volta ottenuto l’ok anche le strutture ricettive del territorio comunale potranno fare richiesta della bandiera Lilla.

“Siamo molto fiduciosi di poter ottenere questo riconoscimento – ha detto il sindaco Pippo Midili -. La Bandiera Lilla era tra gli obiettivi e adesso con gli interventi fatti siamo stati in grado di poterla richiedere. L’accessibilità non solo è un diritto, ma è un diritto conveniente in quanto chi investe in accessibilità, specie nel settore del turismo, sono certo che riuscirà sempre a trarre vantaggi superiori agli investimenti fatti”.

