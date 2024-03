Milazzo, si è insediata la consulta delle donne del comune

StrettoWeb

Si è insediata la Consulta delle donne, organismo promosso dalla Presidente della terza Commissione, Maria Magliarditi. “La Consulta- afferma il consigliere- da anni impegnata nel sociale e accanto alle donne per difenderne i diritti, avrà il compito di promuovere iniziative a tutela della donna e che facciano emergere il suo ruolo nella società.

Ecco i nomi delle componenti: Leto Annarita, De Gaetano Grazia, Ristuccia Erika, Sottile Maria, Picciolo Carmela, Russo Francesca, Magliarditi Giada, Ruvolo Lucia, Recupero Alessia, Crisafulli Carmela, Manna Carmela, Samparisi Grazia, Andaloro Letizia, Serena Italiano, Tripepi Gisella, D’Alì’ Licia, Furnari Angelica, Stefania sottile. Presenti le consigliere comunali Lydia Russo, Valentina Cocuzza, Alisia Sottile e Marilena Sottile.

Nella seduta di insediamento, il sindaco Pippo Midili come da regolamento ha nominato Stefania Sottile come componente del comitato di coordinamento. Le altre due sono state elette dall’assemblea a scrutinio segreto nelle persone di Alessia Recupero (presidente) e Serena Italiano (vice presidente). Una compagine variegata che spazia dalle professioniste alle casalinghe tutte unite da un comune denominatore cioè creare le migliori condizioni affinché la Consulta lavori bene, in sinergia con l’Amministrazione per proporre iniziative utili a migliorare il mondo al femminile.

