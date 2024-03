Milazzo: consigliere comunale di 86 anni ferito da uno sconosciuto, è ricoverato a Messina

StrettoWeb

Fatto increscioso a Milazzo. Il consigliere comunale Pippo Doddo, 86 anni, è stato aggredito e ferito da uno sconosciuto riportando la frattura del femore. Doddo, attualmente, si trova ricoverato a Messina dopo un breve passaggio al Fogliani di Milazzo. Sconosciute le cause dell’aggressione e non individuato, al momento, l’aggressore.

Solidarietà del Sindaco e della Giunta al consigliere Pippo Doddo

Il Sindaco e la Giunta comunale esprimono solidarietà al consigliere comunale Pippo Doddo, vittima di un’aggressione nella mattinata di martedì nel rione di Vaccarella che le ha provocato gravi conseguenze fisiche. “Nell’esprimere piena solidarietà e vicinanza all’amico Doddo – affermano i rappresentanti dell’Esecutivo- non possiamo tacere sulla gravità del gesto che offende tutta la città. Ho immediatamente chiamato il consigliere per esprimergli la mia solidarietà umana e politica per quanto accaduto – afferma il sindaco Pippo Midili -. Mi auguro che gli inquirenti facciano piena luce sull’episodio e assicurino alla giustizia in tempi brevi l’aggressore. Il ricorso alla violenza è un atto che non può appartenere ad un paese civile e deve restare sempre fuori dall’impegno politico, di qualunque genere o colore esso sia”.

