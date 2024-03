A Milazzo arriva il San Vitale, il nuovo mezzo green di Rimorchiatori Mediterranei

StrettoWeb

Rimorchiatori Mediterranei, tra i primi operatori di rimorchio portuale nel mondo con oltre 170 mezzi e operazioni in diciotto porti in Italia e all’estero, amplia la propria flotta. Il Gruppo, che ha sede a Genova e fa parte del Gruppo Msc, ha ricevuto in consegna da Sanmar, cantiere per la costruzione di rimorchiatori, il “San Vitale“, un nuovo rimorchiatore destinato alla controllata Rimorchiatori Augusta. Si tratta di una realtà operativa in Sicilia, in particolare nei porti di Augusta, Catania, Messina, Milazzo, Pozzallo e Siracusa.

Il San Vitale: qualche numero

Il “San Vitale” misura 24,4 metri di lunghezza, 12 metri di lunghezza e 5,45 metri di pescaggio, può raggiungere i 12,5 nodi di velocità e ospitare fino a sette membri d’equipaggio. La nuova unità ha capacità di tiro a punto fisso di oltre 70 tonnellate e verrà inizialmente impiegata nel porto di Milazzo. L’ingresso del “San Vitale” nella flotta segue di qualche mese la consegna del gemello “Ortigia” – avvenuta nell’ultima settimana del 2023 – unità di pari caratteristiche ma da 60 TBP, utilizzata nelle operazioni di rimorchio nel porto di Siracusa.

Sia il “San Vitale” che l'”Ortigia“, che sono rispettivamente il quarto e il terzo rimorchiatore consegnato nell’ultimo anno dal cantiere turco alla controllata di Rimorchiatori Mediterranei, sono conformi alla normativa che riduce le emissioni in atmosfera degli ossidi di azoto dovuti alla combustione.

Rimorchiatori Mediterranei e l’ecologia

Rimorchiatori Mediterranei è stato tra i primi operatori del settore a investire in tecnologie e procedure green. Allo scopo di ridurre le proprie emissioni ha ordinato rimorchiatori “ecologici”. “Queste due nuove unità – ha detto Matteo Coppari, ad di Rimorchiatori mediterranei – testimoniano l’attenzione del Gruppo per l’ammodernamento della propria flotta con mezzi di ultima generazione sempre più rispettosi dell’ambiente“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.